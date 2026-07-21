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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Théâtre L’Histoire qui n’existe pas encore Masevaux-Niederbruck

vendredi 4 septembre 2026 · Masevaux-Niederbruck

Théâtre L’Histoire qui n’existe pas encore Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
15 Route Joffre
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif

Masevaux-Niederbruck

Théâtre L’Histoire qui n’existe pas encore

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

La Brique impro vous invite à leur pièce de théâtre improvisée à partir de vos idées. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
La Brique impro vous invite à leur pièce de théâtre improvisée à partir de vos idées. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.   .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 

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English :

La Brique Impro invites you to their improv theater performance, based on your ideas. Reservations can be made through the Tourist Office.

L’événement Théâtre L’Histoire qui n’existe pas encore Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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