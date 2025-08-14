Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Kilbe

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Comme à l’accoutumée, de nombreux manèges pour tous les âges seront présents auto tamponneuses pour petits et grands, stand de tir, pêche aux canards, Montana, un casino, the King, entre autre…

Buvette et petite restauration sur place. Le feu d’artifice tant attendu sera tiré une fois la nuit tombée pour la soirée de clôture !

L’association Pizzakelwa de Masevaux est heureuse de vous conviez à sa traditionnelle kilbe estivale.

Comme à l’accoutumée, de nombreux manèges pour tous les âges seront présents auto tamponneuses pour petits et grands, stand de tir, pêche aux canards, Montana, un casino, the King, entre autre…

Une buvette et une petite restauration seront assurées par les organisateur, bien que les pizzas ne soient pas de la partie cette année…

Lors de la soirée de clôture, le feu d’artifice tant attendu sera tiré une fois la nuit tombée ! 0 .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As usual, there will be plenty of rides for all ages: bumper cars for kids and adults, a shooting gallery, duck fishing, Montana, a casino, The King, and more…%A0

Refreshments and light meals will be available on site. The long-awaited fireworks display will be set off after dark on the closing night!

L’événement Kilbe Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach