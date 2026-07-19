Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Concert Du côté de chez Georges

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Du côté de chez Georges raconte la rencontre entre Michel Demas et Bernard Hertrich. Michel Demas, habitué de la scène en solo ou accompagné (Mandino Reinhardt, Marc Anstett), interprète les chansons de Georges Brassens, ponctuées d’anecdotes sur sa vie et son œuvre. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Du côté de chez Georges (histoire d’une rencontre)

Michel Demas se produit épisodiquement depuis de nombreuses années en concert soit solo soit accompagné par Mandino REINHARDT au tout début, puis par Marc ANSTETT plus tard. C’est la rencontre avec Bernard HERTRICH (ils se connaissent depuis de nombreuses années dans une autre activité) qui lui proposa de l’accompagner. Ainsi naquit ce groupe comptant déjà quelques concerts à son actif (Surbourg, Le Frech Dacks à 2 reprises à Strasbourg, le Michel à Strasbourg, le C.E.E.D de Strasbourg) et plus récemment Ebersheim. Le concert est agrémenté d’anecdotes sur la vie ou les chansons de Georges Brassens. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

%AB *Du c%F4t%E9 de chez Georges* %BB tells the story of the meeting between Michel Demas and Bernard Hertrich. Michel Demas, a regular on the music scene—whether performing solo or with accompaniment (Mandino Reinhardt, Marc Anstett)—performs songs by Georges Brassens, interspersed with anecdotes about his life and work. Reservations can be made through the Tourist Office.

L’événement Concert Du côté de chez Georges Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach