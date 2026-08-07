Concert de l’Avent Saint-Hippolyte
dimanche 29 novembre 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Concert de l’Avent
Place de l’Eglise Saint-Hippolyte Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Concert proposé par le comité des fêtes de Saint-Hippolyte
Concert de l’Avent organisé par le Comité des fêtes ! .
Place de l’Eglise Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr
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English :
Concert presented by the Saint-Hippolyte Festival Committee
L’événement Concert de l’Avent Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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