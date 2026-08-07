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AGENDA · Saint-Hippolyte

Concert de l’Avent Saint-Hippolyte

dimanche 29 novembre 2026 · Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
68590 Saint-Hippolyte
Département
Haut-Rhin
Tarif

Saint-Hippolyte

Concert de l’Avent

Place de l’Eglise Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Concert proposé par le comité des fêtes de Saint-Hippolyte
Concert de l’Avent organisé par le Comité des fêtes !   .

Place de l’Eglise Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13  mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

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English :

Concert presented by the Saint-Hippolyte Festival Committee

L’événement Concert de l’Avent Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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