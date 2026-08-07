Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Concert de l’Avent

Place de l’Eglise Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Concert proposé par le comité des fêtes de Saint-Hippolyte

Concert de l’Avent organisé par le Comité des fêtes ! .

Place de l’Eglise Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

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English :

Concert presented by the Saint-Hippolyte Festival Committee

L’événement Concert de l’Avent Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr