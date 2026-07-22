Concert de Lawena harpe et chants Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Concert de Lawena harpe et chants

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Découvrez l’univers celtique irlandais de Lawena avec sa harpe et sa voix. A 18h.

Lawena de Brocéliande joue de la harpe celtique depuis 30 ans et chante depuis toujours. Elle nous enchantera avec ses mélodies du répertoire traditionnel irlandais, breton et médiéval qu’elle interprète à la feuille sur sa nouvelle harpe celtique Ahès …Une bolée d’Eire pur à elle seule! .

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert de Lawena harpe et chants Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande