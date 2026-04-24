Morgane et les fées dans le Val sans retour Devant l’Office de Tourisme Tréhorenteuc

Tréhorenteuc

Morgane et les fées dans le Val sans retour

Devant l’Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 11:00:00

fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Pendant une heure de balade guidée et contée, découvrez le Val sans retour. Au cours d’une promenade de 2 km, partez en compagnie de Guillaume qui vous fera voyager dans le domaine de la fée Morgane. Laissez-vous surprendre par les pouvoirs des fées dans le Miroir aux fées et les farces des Korrigans.

Guillaume est membre de la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande.

-> Balade d’1h, RDV à 10h45, devant l’office de tourisme de Tréhorenteuc ;

-> Accessibilité balade de 2 km, chemins escarpés, prévoir les chaussures adaptées et porte-bébé.

-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.

-> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, dans la limite des places disponibles, règlement en espèces ou chèque. .

Devant l’Office de Tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 75 25 17 21

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English :

L’événement Morgane et les fées dans le Val sans retour Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-04-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande