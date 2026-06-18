Carlucet

Concert de l’Ensemble Les Barricades mystérieuses

Carlucet Lot

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L'Ensemble Les Barricades mystérieuses interprète un programme consacré à la musique baroque européenne

L'Ensemble Les Barricades mystérieuses interprète un programme consacré à la musique baroque européenne. Les musiciens proposent un voyage musical à travers les œuvres de Couperin, Telemann, Boismortier, Marin Marais et d'autres compositeurs du répertoire baroque. Le concert est donné par un ensemble spécialisé sur instruments anciens avec flûtes traversières baroques, violon et clavecin. Un moment convivial est proposé à l'issue de la représentation.

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Carlucet 46500 Lot Occitanie +33 6 27 32 09 24

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English :

The ensemble Les Barricades myst%E9rieuses performs a program dedicated to European Baroque music

L’événement Concert de l’Ensemble Les Barricades mystérieuses Carlucet a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne