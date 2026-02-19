Concert de l’ensemble vocal du Bois d’Amour

Rue des Douves Berrie Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Cet ensemble est une association poitevine qui regroupe 27 chanteurs poitevins. .

Rue des Douves Berrie 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 16 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’ensemble vocal du Bois d’Amour

L’événement Concert de l’ensemble vocal du Bois d’Amour Berrie a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Pays Loudunais