Concert Prestige à la Forteresse de Berrye Rue du Château Berrie samedi 27 juin 2026.
Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie Vienne
Début : 2026-06-27
La Forteresse de Berrye est fière d’accueillir Trio Owon mené par Sung Won Yang (violoncelliste), Emmanuel Strosser (pianiste) et Olivier Charlier (violoniste).
17h30-18h30 dégustation des vins de Berrye du domaine .
Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine
