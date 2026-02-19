Concert Prestige à la Forteresse de Berrye Rue du Château Berrie

Concert Prestige à la Forteresse de Berrye

Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie Vienne

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

La Forteresse de Berrye est fière d’accueillir Trio Owon mené par Sung Won Yang (violoncelliste), Emmanuel Strosser (pianiste) et Olivier Charlier (violoniste).

17h30-18h30 dégustation des vins de Berrye du domaine .

