Pontorson

Concert de l’ensemble vocal Les accords

Eglise Notre-Dame Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

L’ensemble vocal Les Accords réunit 26 chanteurs motivés recrutés sur audition. Leur répertoire donne à entendre des compositeurs des XXe et XXIe siècles. La recherche d’une belle sonorité incite l’ensemble à chanter a cappella et depuis différents emplacements dans l’église pour le plus grand plaisir des auditeurs.

L’ensemble, créé en 1999, est dirigé depuis septembre 2024 par Victoire Lion et Florian La Route, chefs de chœur professionnels. .

Eglise Notre-Dame Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 37 17 00 domdum@wanadoo.fr

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English : Concert de l’ensemble vocal Les accords

L’événement Concert de l’ensemble vocal Les accords Pontorson a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts