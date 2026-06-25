Exposition Afrique Prêche Pontorson

Pontorson

Exposition Afrique

Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-30 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Christian Van Oost, qui avait exposé en décembre ses sculptures Anges en bois flotté au Prêche de Pontorson, revient en juillet avec une série totalement différente de grands diptyques et triptyques inspirés de l’Afrique.

Cette nouvelle démarche artistique trouve son origine en 1992, lorsqu’il participe à la création d’un décor à Abidjan pour le spectacle Un Touareg s’est marié à une Pygmée . Cette immersion auprès des artistes du Village Ki-Yi et un voyage marquant en Côte d’Ivoire puis au Mali nourrissent durablement son imaginaire. De retour en France, il poursuit cette aventure en peinture grâce à une technique nouvelle qu’il développera par la suite.

L’exposition AFRIQUE présente ainsi de grandes toiles acryliques (220 × 80 cm), où l’exotisme vibrant devient une véritable invitation au voyage. Les œuvres, pleines de mouvement et de couleurs, jouent avec la vie et la mort, et cherchent à dépasser les peurs qui rétrécissent nos cœurs. .

Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 06 05 36 prechepontorson@gmail.com

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English : Exposition Afrique

L’événement Exposition Afrique Pontorson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MSM Normandie BIT Genêts