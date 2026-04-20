Châteauvillain

Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée

Eglise de Creancey Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

L’ensemble vocal noire pointée dirigé par Caroline Pillot accueille le dimanche 3 mai AD Libitum dirigé par Alexandra Ruiz pour vous proposer des répertoires variés et dynamique.

Participation libre. .

Eglise de Creancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63

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English :

L’événement Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts