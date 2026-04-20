Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain
Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain dimanche 3 mai 2026.
Châteauvillain
Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée
Eglise de Creancey Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
L’ensemble vocal noire pointée dirigé par Caroline Pillot accueille le dimanche 3 mai AD Libitum dirigé par Alexandra Ruiz pour vous proposer des répertoires variés et dynamique.
Participation libre. .
Eglise de Creancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63
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English :
L’événement Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts
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