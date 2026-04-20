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Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain

Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain

Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Eglise de Creancey

Ville : 52120 Châteauvillain

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Châteauvillain

Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée

Eglise de Creancey Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Tout public
L’ensemble vocal noire pointée dirigé par Caroline Pillot accueille le dimanche 3 mai AD Libitum dirigé par Alexandra Ruiz pour vous proposer des répertoires variés et dynamique.

Participation libre.   .

Eglise de Creancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63 

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English :

L’événement Concert de l’ensemble vocal Noire Pointée Châteauvillain a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts

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