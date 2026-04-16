Châteauvillain

Visite apéro à Châteauvillain

Office de Tourisme de Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Tout public

Partez à la rencontre des secrets et plus beaux monuments de cette Petite Cité de Caractère® auditoire, porte médiévale, tours et remparts, Maison de la Prévôté, église Notre-Dame…

En empruntant des passages insolites, des découvertes étonnantes vous attendent comme un lavoir au parquet flottant ! .

Office de Tourisme de Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 13 65 arc-chateauvillain@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite apéro à Châteauvillain Châteauvillain a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne des Trois Forêts