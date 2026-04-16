Visite apéro à Châteauvillain Châteauvillain
Visite apéro à Châteauvillain Châteauvillain samedi 11 juillet 2026.
Châteauvillain
Visite apéro à Châteauvillain
Office de Tourisme de Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
Tout public
Partez à la rencontre des secrets et plus beaux monuments de cette Petite Cité de Caractère® auditoire, porte médiévale, tours et remparts, Maison de la Prévôté, église Notre-Dame…
En empruntant des passages insolites, des découvertes étonnantes vous attendent comme un lavoir au parquet flottant ! .
Office de Tourisme de Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 13 65 arc-chateauvillain@attractivite52.fr
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L’événement Visite apéro à Châteauvillain Châteauvillain a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne des Trois Forêts