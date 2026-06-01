Châteauvillain

17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces

Parc aux daims Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Cette année, la marque Peugeot est mise à l’honneur.

Sur place retrouvez des animations, concours, restauration.

Vide-grenier le dimanche. .

Parc aux daims Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 95 25 51

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English :

L’événement 17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts