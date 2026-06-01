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17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain

17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain

17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc aux daims

Ville : 52120 Châteauvillain

Département : Haute-Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Châteauvillain

17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces

Parc aux daims Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
Cette année, la marque Peugeot est mise à l’honneur.
Sur place retrouvez des animations, concours, restauration.
Vide-grenier le dimanche.   .

Parc aux daims Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 95 25 51 

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English :

L’événement 17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts

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