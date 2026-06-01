17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain
17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain samedi 27 juin 2026.
Châteauvillain
17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces
Parc aux daims Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Cette année, la marque Peugeot est mise à l’honneur.
Sur place retrouvez des animations, concours, restauration.
Vide-grenier le dimanche. .
Parc aux daims Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 95 25 51
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English :
L’événement 17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts
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