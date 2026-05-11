Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain
Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain samedi 20 juin 2026.
Châteauvillain
Fête de la musique de Châteauvillain
Halles de Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Rendez-vous pour fêter la musique à Châteauvillain avec au programme un concert de Jenny Martin ! .
Halles de Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 93 03 mairie.chateauvillain@wanadoo.fr
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English :
L’événement Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne des Trois Forêts