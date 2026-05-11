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Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain

Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain

Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain samedi 20 juin 2026.

Adresse : Halles de Châteauvillain

Ville : 52120 Châteauvillain

Département : Haute-Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Châteauvillain

Fête de la musique de Châteauvillain

Halles de Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Rendez-vous pour fêter la musique à Châteauvillain avec au programme un concert de Jenny Martin !   .

Halles de Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 93 03  mairie.chateauvillain@wanadoo.fr

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English :

L’événement Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne des Trois Forêts

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