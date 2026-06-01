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Exposition 103 Châteauvillain

Exposition 103 Châteauvillain

Exposition 103 Châteauvillain samedi 6 juin 2026.

Adresse : Simone

Ville : 52120 Châteauvillain

Département : Haute-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Châteauvillain

Exposition 103

Simone Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Une exposition de Jamie Marin Price.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du dispositif carte blanche aux habitant.e.s de Châteauvillain et de la CC3F
Vernissage le samedi 6 juin à 17h. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Conseil départemental de la Haute-Marne, de la CAF de la Haute-Marne et de la CC3F.   .

Simone Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 99 68 02 77 

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English :

L’événement Exposition 103 Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts

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