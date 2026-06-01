Châteauvillain

Exposition 103

Simone Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Une exposition de Jamie Marin Price.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du dispositif carte blanche aux habitant.e.s de Châteauvillain et de la CC3F

Vernissage le samedi 6 juin à 17h. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Conseil départemental de la Haute-Marne, de la CAF de la Haute-Marne et de la CC3F. .

Simone Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 99 68 02 77

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English :

L’événement Exposition 103 Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts