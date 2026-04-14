Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain
Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain vendredi 26 juin 2026.
Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX 26 – 28 juin Le Moulin de Coupray Haute-Marne
Entrée libre, participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
De LASCAUX, à Francis MBELLA, des oeuvres qui remontent le temps où l’ingéniosité à pris corps.
Le Moulin de Coupray 8 route chateauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « artreflex19@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0762348183 »}]
La Technique du Tapioca, inventée par le Peintre Francis Mbella, révèle le rapprochement avec l’œuvre de LASCAUX
Armance Grâce Engomè