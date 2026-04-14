Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain

Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX 26 – 28 juin Le Moulin de Coupray Haute-Marne

Entrée libre, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

De LASCAUX, à Francis MBELLA, des oeuvres qui remontent le temps où l’ingéniosité à pris corps.

Le Moulin de Coupray 8 route chateauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « artreflex19@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0762348183 »}]

La Technique du Tapioca, inventée par le Peintre Francis Mbella, révèle le rapprochement avec l’œuvre de LASCAUX

Armance Grâce Engomè