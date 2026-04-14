Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain

Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain

Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le Moulin de Coupray

Adresse : 8 route chateauvillain

Ville : 52120 Châteauvillain

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre, participation libre

Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX 26 – 28 juin Le Moulin de Coupray Haute-Marne

Entrée libre, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

De LASCAUX, à Francis MBELLA, des oeuvres qui remontent le temps où l’ingéniosité à pris corps.

Le Moulin de Coupray 8 route chateauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « artreflex19@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0762348183 »}]
La Technique du Tapioca, inventée par le Peintre Francis Mbella, révèle le rapprochement avec l’œuvre de LASCAUX

Armance Grâce Engomè

À voir aussi à Châteauvillain (Haute-Marne)