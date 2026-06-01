Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée Châteauvillain
Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée Châteauvillain samedi 13 juin 2026.
Châteauvillain
Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée
Salle des fêtes de Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
L’école de musique Noire Pointée vous donne rendez-vous pour vous présenter son spectacle de fin d’année.
Au programme les élèves, groupes et ensembles vont vibrer au rythme de la musique ! .
Salle des fêtes de Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts
À voir aussi à Châteauvillain (Haute-Marne)
- Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain 20 juin 2026
- Visite thématique Simone de Beauvoir et colombier Châteauvillain 20 juin 2026
- Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain 26 juin 2026
- 17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain 27 juin 2026
- Visite apéro à Châteauvillain Châteauvillain 11 juillet 2026