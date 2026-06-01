Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée Châteauvillain samedi 13 juin 2026.

Châteauvillain

Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée

Salle des fêtes de Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

L’école de musique Noire Pointée vous donne rendez-vous pour vous présenter son spectacle de fin d’année.

Au programme les élèves, groupes et ensembles vont vibrer au rythme de la musique ! .

Salle des fêtes de Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 98 63

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English :

L’événement Spectacle de fin d’année de l’école de musique Noire Pointée Châteauvillain a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne des Trois Forêts