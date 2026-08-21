Concert de l’ensemble vocal Novo Genere, Église Saint-Rémy, Fénétrange

Informations pratiques

Concert de l’ensemble vocal Novo Genere Dimanche 20 septembre, 17h30 Église Saint-Rémy Moselle

L’entrée est proposée en libre participation. Une quête sera organisée à l’issue de chaque concert afin de contribuer aux frais de fonctionnement de l’ensemble vocal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Novo Genere invite le public à embarquer pour un véritable voyage musical à travers les époques, les styles et les cultures. Depuis deux décennies, le chœur fait vivre le chant polyphonique dans le Grand Est. Vingt années de concerts, de rencontres et de partage autour d’une même passion.

Jacky Locks qui dirigeait le chœur Novo Genere depuis sa création a déposé sa baguette. La direction musicale est désormais assurée par un duo passionné, Maxime Guyot et Evelyne Janes qui connaissent déjà si bien l’ADN du chœur. Rigueur technique et créativité artistique, ensemble ils portent Novo Genere vers de nouveaux horizons.

Les 17 choristes de l’ensemble, à la solide formation vocale, seront accompagnés par deux musiciens professionnels, la violoncelliste Léopoldine Lezean et le pianiste Stéphane Escoms. Un programme éclectique et riche d’une vingtaine de titres sans frontières, mêlera musique sacrée, musique classique, gospel, pop internationale et chanson française.

Alternant des œuvres interprétées a cappella, de 4 jusqu’à 11 voix parfois, et des pièces accompagnées au violoncelle et piano, les artistes proposeront un concert tout en nuances, où la richesse des harmonies dialoguera avec l’acoustique du lieu. Un programme pensé comme une invitation au voyage, en parfaite résonance avec l’esprit des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Rémy 14 Rue de l’Église, 57930 Fénétrange, France Fénétrange 57930 Moselle Grand Est

Novo Genere invite le public à embarquer pour un véritable voyage musical à travers les époques, les styles et les cultures. Depuis deux décennies, le chœur fait vivre le chant polyphonique dans le …

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