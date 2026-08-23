Concert de percussions de Joël Grare Fénétrange

Informations pratiques

Fénétrange

Concert de percussions de Joël Grare

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Joël Grare est l’un des percussionnistes les plus singuliers de sa génération ; ses aventures musicales le conduisent de Stravinski à Prokofiev, du groupe Magma à Johnny Hallyday, de Carolyn Carlson à Angelin Preljocaj. Nous lui donnons carte blanche pour un éblouissant récital appelé métamorphoses de l’eau . Jeux de cloches traditionnels, cloches de chameau en ré, cymbales indiennes, tams et cymbales chinoises, balafon, bendirs, et tant d’autres encore dont les noms sont autant d’invitations aux voyages le compositeur Joël Grare utilise tout ce qui résonne pour inventer un mode sonore bien à lui, intégrant toutes les influences planétaires possibles et imaginables. En prime son incroyable clavier de cloches de vaches de Chamonix, qu’il a construit patiemment durant 30 années. Un évènement du Festival de Fénétrange dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Entrée payante, réservation en ligne sur le site du festival.Tout public

25 .

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jo%EBl Grare is one of the most unique percussionists of his generation; his musical adventures take him from Stravinsky to Prokofiev, from the band Magma to Johnny Hallyday, and from Carolyn Carlson to Angelin Preljocaj. We’re giving him carte blanche for a dazzling recital titled “Metamorphoses of Water.” Traditional bell ensembles, D-tuned camel bells, Indian cymbals, Chinese tams and cymbals, balafon, bendirs, and so many others whose names are like invitations to travel: composer Jo%EBl Grare uses anything that resonates to invent a sound all his own, incorporating every possible and imaginable global influence. As a bonus, there’s his incredible keyboard made of cowbells from Chamonix, which he patiently built over the course of 30 years. An event at the Fénétrange Festival as part of European Heritage Days. There is an admission fee; book online on the festival’s website.

L’événement Concert de percussions de Joël Grare Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-23 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD