Concert de l’été au Lac de la Dathée Moufle du temps Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Noues de Sienne mercredi 15 juillet 2026.

Noues de Sienne

Concert de l’été au Lac de la Dathée Moufle du temps

Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un food truck. Retrouvez ce soir le groupe Moufle du temps , collectif musical, jazz,rock

Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un food truck. Retrouvez ce soir le groupe Moufle du temps , un collectif musical où se mêlent jazz, rock et poésie. .

Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 66 35 10

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English : Concert de l’été au Lac de la Dathée Moufle du temps

Every Wednesday this summer, come and enjoy the idyllic setting of La Dathée and discover local bands performing on stage. Make the most of this opportunity to share a picnic with family or friends, and enjoy the food truck. Tonight, catch the band ‘Moufle du temps’, a jazz and rock collective.

L’événement Concert de l’été au Lac de la Dathée Moufle du temps Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie