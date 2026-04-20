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Concert de l’Harmonie Bayonnaise Bayonne

Concert de l’Harmonie Bayonnaise Bayonne

Concert de l’Harmonie Bayonnaise Bayonne jeudi 13 août 2026.

Adresse : Place Jacques Porte

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Concert de l’Harmonie Bayonnaise

Place Jacques Porte Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Dans le cadre du festival Paseo, concert de l’harmonie bayonnaise.   .

Place Jacques Porte Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Concert de l’Harmonie Bayonnaise

L’événement Concert de l’Harmonie Bayonnaise Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne

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