CONCERT DE L’HARMONIE DE GIGNAC Gignac
CONCERT DE L’HARMONIE DE GIGNAC Gignac samedi 16 mai 2026.
Gignac
CONCERT DE L’HARMONIE DE GIGNAC
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert de l’Harmonie
Une institution centenaire qui fait vibrer le Coeur de la commune depuis 1892. Que vous soyez mélomane averti ou simplement en quête de découvertes, l’Harmonie de Gignac riche d’une soixantaine de musiciens dirigés par Dominique Bougard & Jérôme Calvès vous invite à un Voyage Musical qui saura vous séduire par la diversité et la qualité de son expérience. .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70
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English :
Concert of the Harmony
L’événement CONCERT DE L’HARMONIE DE GIGNAC Gignac a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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