Concert de l’Oiseau Lyre Église du Haut du Tôt Sapois

Sapois

Concert de l’Oiseau Lyre

Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:15:00

Date(s) :

2026-06-13

La chorale l’Oiseau Lyre de Pouxeux fête l’arrivée de l’été en donnant un concert à l’église du Haut du Tôt. Des chants du monde qui feront voyager sur les 5 continents, et des chansons françaises revisitées pour le chant choral par les arrangements originaux de Jean-Michel Géhin, chef de choeur.Tout public

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Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 57 92 31

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English :

Pouxeux’s Oiseau Lyre choir celebrates the arrival of summer with a concert at the Haut du Tôt church. Songs from around the world will take you on a journey to 5 continents, and French songs revisited for choral singing, with original arrangements by Jean-Michel Géhin, choirmaster.

L’événement Concert de l’Oiseau Lyre Sapois a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES