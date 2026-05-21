Concert de l’Oiseau Lyre Église du Haut du Tôt Sapois
Concert de l’Oiseau Lyre Église du Haut du Tôt Sapois samedi 13 juin 2026.
Sapois
Concert de l’Oiseau Lyre
Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:15:00
Date(s) :
2026-06-13
La chorale l’Oiseau Lyre de Pouxeux fête l’arrivée de l’été en donnant un concert à l’église du Haut du Tôt. Des chants du monde qui feront voyager sur les 5 continents, et des chansons françaises revisitées pour le chant choral par les arrangements originaux de Jean-Michel Géhin, chef de choeur.Tout public
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Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 57 92 31
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English :
Pouxeux’s Oiseau Lyre choir celebrates the arrival of summer with a concert at the Haut du Tôt church. Songs from around the world will take you on a journey to 5 continents, and French songs revisited for choral singing, with original arrangements by Jean-Michel Géhin, choirmaster.
L’événement Concert de l’Oiseau Lyre Sapois a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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