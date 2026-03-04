9ème vide-grenier Salle des fêtes Sapois
9ème vide-grenier Salle des fêtes Sapois dimanche 23 août 2026.
Salle des fêtes Route de Sirod Sapois Jura
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
2026-08-23
Entrée gratuite.
Buvette Petite restauration.
Organisé par l’association Sapois Loisirs. .
Salle des fêtes Route de Sirod Sapois 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 27 22 98
