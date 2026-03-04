9ème vide-grenier Salle des fêtes Sapois

9ème vide-grenier

Salle des fêtes Route de Sirod Sapois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Entrée gratuite.

Buvette Petite restauration.

Organisé par l’association Sapois Loisirs. .

Salle des fêtes Route de Sirod Sapois 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 27 22 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 9ème vide-grenier

L’événement 9ème vide-grenier Sapois a été mis à jour le 2026-03-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA