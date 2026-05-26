Sapois

Fête des plantes

Place de l’église Sapois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

L’incontournable marché de producteurs de plantes et de fruits de l’association Bleu Vert Vosges plantes médicinales et condimentaires ainsi que leurs dérivés (sirops, huiles essentielles, …), plantes d’ornement pour le jardin. Petite restauration sur place.Tout public

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Place de l’église Sapois 88120 Vosges Grand Est asf@haut-du-tot.fr

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English :

The essential Bleu Vert Vosges plant and fruit farmers’ market: medicinal and condiment plants and their derivatives (syrups, essential oils, etc.), ornamental plants for the garden. Light refreshments on site.

L’événement Fête des plantes Sapois a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES