jeudi 30 juillet 2026 · Route du Haut du Tôt · Sapois

Informations pratiques

Sapois

Exposition d’artisans d’art

Route du Haut du Tôt MAISON DE LA RURALITÉ Sapois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31

Les artistes de Lémont s’exposent ! Venez admirer le travail des différents artisans vannier, sculptures sur bois, peinturesTout public

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Route du Haut du Tôt MAISON DE LA RURALITÉ Sapois 88120 Vosges Grand Est asf@haut-du-tot.fr

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English :

Artists from L’Émont are showcasing their work! Come admire the creations of various artisans: basket weavers, woodcarvers, and painters

L’événement Exposition d’artisans d’art Sapois a été mis à jour le 2026-07-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES