Exposition d’artisans d’art Route du Haut du Tôt Sapois
jeudi 30 juillet 2026 · Route du Haut du Tôt · Sapois
Informations pratiques
Sapois
Exposition d’artisans d’art
Route du Haut du Tôt MAISON DE LA RURALITÉ Sapois Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Vendredi 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31
Les artistes de Lémont s’exposent ! Venez admirer le travail des différents artisans vannier, sculptures sur bois, peinturesTout public
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Route du Haut du Tôt MAISON DE LA RURALITÉ Sapois 88120 Vosges Grand Est asf@haut-du-tot.fr
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English :
Artists from L’Émont are showcasing their work! Come admire the creations of various artisans: basket weavers, woodcarvers, and painters
L’événement Exposition d’artisans d’art Sapois a été mis à jour le 2026-07-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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