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Exposition d’artisans d’art Route du Haut du Tôt Sapois

jeudi 30 juillet 2026 · Route du Haut du Tôt · Sapois

Exposition d’artisans d’art Route du Haut du Tôt Sapois

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Route du Haut du Tôt
Adresse
MAISON DE LA RURALITÉ
Ville
88120 Sapois
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Sapois

Exposition d’artisans d’art

Route du Haut du Tôt MAISON DE LA RURALITÉ Sapois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Vendredi 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31

Les artistes de Lémont s’exposent ! Venez admirer le travail des différents artisans vannier, sculptures sur bois, peinturesTout public
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Route du Haut du Tôt MAISON DE LA RURALITÉ Sapois 88120 Vosges Grand Est   asf@haut-du-tot.fr

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English :

Artists from L’Émont are showcasing their work! Come admire the creations of various artisans: basket weavers, woodcarvers, and painters

L’événement Exposition d’artisans d’art Sapois a été mis à jour le 2026-07-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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