Marché du terroir et de l’artisanat Sapois
Marché du terroir et de l’artisanat Sapois jeudi 9 juillet 2026.
Sapois
Marché du terroir et de l’artisanat
Centre village Sapois Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Chaque jeudi, rencontre avec les producteurs et artisans locaux et animation musicale, petite restauration.Tout public
0 .
Centre village Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 37 15 61
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English :
Every Thursday, meeting with local producers and craftsmen and musical animation, small restoration.
L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Sapois a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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