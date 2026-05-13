Sapois

Marché du terroir et de l’artisanat

Centre village Sapois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Chaque jeudi, rencontre avec les producteurs et artisans locaux et animation musicale, petite restauration.Tout public

0 .

Centre village Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 37 15 61

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English :

Every Thursday, meeting with local producers and craftsmen and musical animation, small restoration.

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Sapois a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES