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Marché du terroir et de l’artisanat Sapois

Marché du terroir et de l’artisanat Sapois

Marché du terroir et de l’artisanat Sapois jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Centre village

Ville : 88120 Sapois

Département : Vosges

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sapois

Marché du terroir et de l’artisanat

Centre village Sapois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Chaque jeudi, rencontre avec les producteurs et artisans locaux et animation musicale, petite restauration.Tout public
0  .

Centre village Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 37 15 61 

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English :

Every Thursday, meeting with local producers and craftsmen and musical animation, small restoration.

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Sapois a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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