Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 Conservatoire de Nantes Nantes
Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 Conservatoire de Nantes Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 15:00 – 16:00
Gratuit : non Gratuit, Billetterie en ligne à partir du 8 juin
L’orchestre symphonique, composé des élèves de cycle 3, vous invite à découvrir le fruit de son travail lors d’un concert d’une heure au Conservatoire. Ce rendez-vous musical mettra en lumière l’engagement et la progression des élèves à travers un programme varié.Programme :Maurice Ravel / Ma mère l’Oye (Extraits)Claude Debussy / Petite Suite (orchestration Büsser)
Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr
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