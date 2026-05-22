Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 Conservatoire de Nantes Nantes

Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 Conservatoire de Nantes Nantes

Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 Conservatoire de Nantes Nantes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Nantes

Adresse : 4 Rue Gaëtan Rondeau

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Gratuit, Billetterie en ligne à partir du 8 juin

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 15:00 – 16:00
Gratuit : non Gratuit, Billetterie en ligne à partir du 8 juin  

L’orchestre symphonique, composé des élèves de cycle 3, vous invite à découvrir le fruit de son travail lors d’un concert d’une heure au Conservatoire. Ce rendez-vous musical mettra en lumière l’engagement et la progression des élèves à travers un programme varié.Programme :Maurice Ravel / Ma mère l’Oye (Extraits)Claude Debussy / Petite Suite (orchestration Büsser)

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr


Afficher la carte du lieu Conservatoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)