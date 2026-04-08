Concert de Louise Charbonnel Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence

Concert de Louise Charbonnel

Fondation CAB 5766 chemin des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Festival Classique & Jazz accueille Vincent Peirani, à la Fondation CAB.

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Fondation CAB 5766 chemin des Trious Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

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English :

The Classique & Jazz Festival welcomes Vincent Peirani to the CAB Foundation.

L’événement Concert de Louise Charbonnel Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence