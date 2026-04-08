Concert de Louise Charbonnel Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence
Concert de Louise Charbonnel Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence samedi 25 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Concert de Louise Charbonnel
Fondation CAB 5766 chemin des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Festival Classique & Jazz accueille Vincent Peirani, à la Fondation CAB.
.
Fondation CAB 5766 chemin des Trious Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Classique & Jazz Festival welcomes Vincent Peirani to the CAB Foundation.
L’événement Concert de Louise Charbonnel Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence