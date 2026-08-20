Concert de Luje, La Ruelle, Ségur-le-Château
vendredi 4 septembre 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Concert de Luje Vendredi 4 septembre, 21h00 La Ruelle Corrèze
Prix libre à partir de 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00
Entre introspection et engagement, le quintet lyonnais Luje parle de la peur de perdre, du besoin d’avancer et de se libérer, tout en questionnant nos silences face à l’urgence climatique et aux fractures politiques.
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Concert quintet Lyonnais, Indie Rock
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