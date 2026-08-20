Concert de Luje, La Ruelle, Ségur-le-Château

Informations pratiques

Concert de Luje Vendredi 4 septembre, 21h00 La Ruelle Corrèze

Prix libre à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Entre introspection et engagement, le quintet lyonnais Luje parle de la peur de perdre, du besoin d’avancer et de se libérer, tout en questionnant nos silences face à l’urgence climatique et aux fractures politiques.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Concert quintet Lyonnais, Indie Rock