Les Amis de Ségur Concert flûte violon Place de l’église Ségur-le-Château
vendredi 21 août 2026 · Place de l'église · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Ségur-le-Château
Les Amis de Ségur Concert flûte violon
Place de l’église Eglise Ségur-le-Château Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert en duo flûte violon par Tatiana Walisiak et Léonard Zandstra. .
Place de l’église Eglise Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 59 99 lesamisdesegur@gmail.com
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English : Les Amis de Ségur Concert flûte violon
L’événement Les Amis de Ségur Concert flûte violon Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix
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