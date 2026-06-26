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AGENDA · Ségur-le-Château

Les Amis de Ségur Concert flûte violon Place de l’église Ségur-le-Château

vendredi 21 août 2026 · Place de l'église · Ségur-le-Château

Les Amis de Ségur Concert flûte violon Place de l’église Ségur-le-Château

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise
Ville
19230 Ségur-le-Château
Département
Corrèze
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Ségur-le-Château

Les Amis de Ségur Concert flûte violon

Place de l’église Eglise Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert en duo flûte violon par Tatiana Walisiak et Léonard Zandstra.   .

Place de l’église Eglise Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 59 99  lesamisdesegur@gmail.com

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English : Les Amis de Ségur Concert flûte violon

L’événement Les Amis de Ségur Concert flûte violon Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix

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