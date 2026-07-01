– Cours d’anglais pour les enfants -, La Ruelle, Ségur-le-Château
dimanche 16 août 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
– Cours d’anglais pour les enfants – Dimanche 16 août, 16h00 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:30:00+02:00
Rendez-vous avec Lynda un dimanche après-midi par mois pour apprendre l’anglais en s’amusant.
inscriptions : lesamisdalienor@gmail.com
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« link »: « mailto:lesamisdalienor@gmail.com »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Avec l’association Les Amis D’Aliénor cours d’anglais
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