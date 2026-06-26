Les Amis de Ségur Journée des peintres dans la rue Ségur-le-Château vendredi 14 août 2026.

Ségur-le-Château

Les Amis de Ségur Journée des peintres dans la rue

Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 08:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les Peintres dans la Rue font leur fête annuelle. Le concours de peinture est ouvert à tous, petits et grands, artistes confirmés ou amateurs. Le thème sera dévoilé sur place. .

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 21 59 99 lesamisdesegur@gmail.com

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English : Les Amis de Ségur Journée des peintres dans la rue

L’événement Les Amis de Ségur Journée des peintres dans la rue Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix