Dans la peau d’un jockey Place du Champ de Foire Ségur-le-Château

Informations pratiques

Ségur-le-Château

Dans la peau d’un jockey

Place du Champ de Foire Bureau d’information touristique Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Vous assisterez à l’entraînement de chevaux de course qui participent aux plus grandes courses hippiques. Un entraîneur professionnel vous fera visiter, avec le propriétaire, les écuries et les installations du domaine du GAEC des Grandes Terres (vergers). La matinée se clôturera autour d’un verre et de saveurs locales. .

Place du Champ de Foire Bureau d’information touristique Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : Dans la peau d’un jockey

L’événement Dans la peau d’un jockey Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Saint-Yrieix