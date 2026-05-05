Rencontre Bénévoles, La Ruelle, Ségur-le-Château

Rencontre Bénévoles Samedi 21 novembre, 15h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00

Les après-midis “Rencontres bénévoles” à La Ruelle sont des moments conviviaux et ouverts à tous, dédiés à la découverte du bénévolat. Dans une ambiance chaleureuse, chacun peut échanger, poser des questions et s’informer sur les différentes façons de s’engager selon ses envies et ses disponibilités. Que vous soyez simplement curieux ou déjà motivé à donner un peu de votre temps, ces rencontres sont l’occasion idéale de faire connaissance avec des bénévoles, de partager des expériences et de trouver une action qui vous correspond.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@laruelle-segur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

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