Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux
Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Concert de Madeleine Bozla-Minori
Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de Madeleine Bozla-Minori (mezzo-soprano), finaliste du concours Corneille, dans le cadre de la tournée des nouvelles voix en Normandie , organisée par le poème Harmonique.
Sur réservation, à la maison Henri IV à 19h. .
Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13 patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr
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English : Concert de Madeleine Bozla-Minori
L’événement Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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