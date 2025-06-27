Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux

Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Maison Henri IV

Ville : 76460 Saint-Valery-en-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Valery-en-Caux

Concert de Madeleine Bozla-Minori

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concert de Madeleine Bozla-Minori (mezzo-soprano), finaliste du concours Corneille, dans le cadre de la tournée des nouvelles voix en Normandie , organisée par le poème Harmonique.
Sur réservation, à la maison Henri IV à 19h.   .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13  patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Madeleine Bozla-Minori

L’événement Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)