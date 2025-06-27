Saint-Valery-en-Caux

Concert de Madeleine Bozla-Minori

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de Madeleine Bozla-Minori (mezzo-soprano), finaliste du concours Corneille, dans le cadre de la tournée des nouvelles voix en Normandie , organisée par le poème Harmonique.

Sur réservation, à la maison Henri IV à 19h. .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13 patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

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English : Concert de Madeleine Bozla-Minori

L’événement Concert de Madeleine Bozla-Minori Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre