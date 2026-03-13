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Open de Normandie et championnat de France de jet-ski Casino de Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux

samedi 4 juillet 2026 · Casino de Saint-Valery-en-Caux · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Casino de Saint-Valery-en-Caux
Adresse
35 Rue du Casino
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Open de Normandie et championnat de France de jet-ski

Casino de Saint-Valery-en-Caux 35 Rue du Casino Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Retrouvez le week-end du 4 et 5 juillet un spectacle gratuit sur la plage de Saint-Valéry-en-Caux face au casino à partir de 13h.   .

Casino de Saint-Valery-en-Caux 35 Rue du Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie   manchejetclub@yahoo.fr

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English : Open de Normandie et championnat de France de jet-ski

L’événement Open de Normandie et championnat de France de jet-ski Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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