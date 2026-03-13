Open de Normandie et championnat de France de jet-ski Casino de Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux
samedi 4 juillet 2026 · Casino de Saint-Valery-en-Caux · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Open de Normandie et championnat de France de jet-ski
Casino de Saint-Valery-en-Caux 35 Rue du Casino Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Retrouvez le week-end du 4 et 5 juillet un spectacle gratuit sur la plage de Saint-Valéry-en-Caux face au casino à partir de 13h. .
Casino de Saint-Valery-en-Caux 35 Rue du Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie manchejetclub@yahoo.fr
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English : Open de Normandie et championnat de France de jet-ski
L’événement Open de Normandie et championnat de France de jet-ski Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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