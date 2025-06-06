Saint-Valery-en-Caux

Exposition les bains de mer

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-04

Exposition sur le thème les bains de mer . A la fois pédagogique et participative, l’exposition aborde les bienfaits des bains de mer, leur essor et leur évolution, mais aussi ce décor emblématique de la côte normande et les enjeux de préservation du littoral.

Venez découvrir les œuvres créées pour l’occasion par des artistes amateurs et professionnels.

A la Maison Henri IV du 4 juillet au 9 août, en visite libre. .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13 patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

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English : Exposition les bains de mer

L’événement Exposition les bains de mer Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre