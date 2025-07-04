Concert Les Petits Chanteurs de Lannion en Seine-Maritime Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux
Concert Les Petits Chanteurs de Lannion en Seine-Maritime Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux samedi 4 juillet 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Concert Les Petits Chanteurs de Lannion en Seine-Maritime
Place de la Chapelle Chapelle Notre-Dame de bon port Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La maîtrise des Petits Chanteurs de Lannion est un chœur d’enfants des Côtes d’Armor (Bretagne) dont les jeunes chanteuses et chanteurs suivent une formation musicale et vocale soutenue dans leur collège et leur lycée.
Chaque année, la maîtrise quitte le pays de Lannion pour partir en tournée de concerts. Cette année, c’est le beau département de la Seine Maritime que le chœur sillonnera pendant trois jours avant de se consacrer à l’enregistrement de son futur album.
Le public pourra y apprécier des polyphonies sacrées d’hier et d’aujourd’hui et des chants du monde. .
Place de la Chapelle Chapelle Notre-Dame de bon port Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 26 35 23
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English : Concert Les Petits Chanteurs de Lannion en Seine-Maritime
L’événement Concert Les Petits Chanteurs de Lannion en Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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