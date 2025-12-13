Concert de Marie Roc Les Moutiers-en-Retz
Concert de Marie Roc Les Moutiers-en-Retz samedi 4 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Concert de Marie Roc
Jardin de la mairie Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Aux Moutiers-en-Retz, le concert Marie Roc et ses musiciens promet une soirée musicale vivante et chaleureuse, au plus près du public.
Marie Roc et ses musiciens
Marie Roc propose un univers porté par la voix et l’énergie de ses musiciens. Ensemble, ils construisent un concert simple, direct et efficace, où la musique prend toute sa place dans l’instant et l’émotion.
Un moment de musique vivant
La scène est ici un espace de partage. Pas de superflu juste le plaisir de jouer et de faire vibrer le public dans une ambiance accessible et conviviale.
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Jardin de la mairie Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr
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English :
In Moutiers-en-Retz, the Marie Roc and her musicians concert promises a warm and lively musical evening, close to the audience.
L’événement Concert de Marie Roc Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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