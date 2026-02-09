Visite du marais salant Tenue de Mareil Les Moutiers-en-Retz

Visite du marais salant Tenue de Mareil

Connaissez-vous l’or blanc ? Partez à la découverte d’une saline des Moutiers-en-Retz le temps d’une visite guidée.

Cette visite commentée permet de découvrir, grandeur nature, le fonctionnement d’un marais salant, d’observer les gestes ancestraux du paludier et de déguster cet or blanc. Christian Bonnel de l’association P2MB, véritable passionné, vous contera l’imposante histoire du sel en Baie de Bourgneuf et de l’époque gauloise.

Visite sans réservation, rendez-vous directement au marais salant 15 min avant la visite.

Quand visiter la saline ?

visites guidées individuelles en juillet et août les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 18h (sans réservation). La visite dure 1h30.

visites guidées groupes : de mai à septembre, réservation par téléphone ou directement auprès du service groupes de l’office de tourisme

Les petits + de la visite

la découverte des incroyables fours à sel gaulois

la vue unique sur le marais de Lyarne et les pêcheries en enfilade

le plaisir de venir à pied ou à vélo depuis le bourg des Moutiers-en-Retz (itinéraire réservé aux piétons et cyclistes)

Où acheter le sel de la saline Tenue de Mareil ?

directement sur la saline, en juillet et août, du lundi au samedi de 10h30 à 12h et 17h30 à 19h, par le paludier.

à l’Office de Tourisme des Moutiers-en-Retz et dans les Offices de Pornic, Villeneuve, La Bernerie, La Plaine, Préfailles et Saint-Michel.

sur le marché des Moutiers-en-Retz, en juillet et août, les jeudis et samedis, par l’association Patrimoine 2MB.

Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 89 27 10 33

