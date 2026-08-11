Concert de Marion Roch Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Saint-Cosme-en-Vairais

Concert de Marion Roch

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 22:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Marion Roch et son concert Au bout de ma table

Marion Roch est une artiste qui chante avec le coeur devant, les mots à vif et une énergie qui bouscule. Autrice, compositrice et interprète, elle mêle chanson française, folk, rock et influences actuelles pour créer une musique profondément incarnée, sensible et viscérale.

Après plusieurs années d’expérience comme éducatrice spécialisée — un métier qui a laissé une empreinte forte dans son écriture — Marion transforme les histoires, les fractures et les élans humains qu’elle a croisés en un langage musical qui lui appartient entièrement. Sur scène, elle livre un spectacle intense, hybride, où se rencontrent son timbre singulier, une présence aimantée et une émotion brute qui traverse la salle.

Entre douceur et rage, Marion Roch se tient là où l’intime devient universel.

Une artiste qui ne triche pas, qui raconte, qui frappe juste.

Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle Maine Saosnois 2026-2027.

Informations et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Marion Roch and her concert Au bout de ma table

L’événement Concert de Marion Roch Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Maine Saosnois