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AGENDA · Saint-Cosme-en-Vairais

Livre-à-brac Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

samedi 12 septembre 2026 · Salle Atlantis · Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Atlantis
Adresse
Place Saint Damien
Ville
72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Cosme-en-Vairais

Livre-à-brac

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :
2026-09-12

La Médiathèque Le Lien organise un nouveau Livre-à-Brac Samedi 12 septembre de 10h à 18h30 en continu.

Emportez des livres au choix romans, bandes dessinées, revues, documentaires pour petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts !
Accès libre de 10h à 18h30.

Participez également à des ateliers créatifs avec l’illustratrice Isabelle Guiot-Hullot
Vous y apprendrez la technique pour réaliser d’adorables figurines en fil de kraft armé et papiers recyclés.
Imaginaire et poésie n’attendent que vous….
Ateliers animés par Isabelle Guiot-Hullot (@epistylepoesiedepapier)
En duo avec un adulte à partir de 8 ans
En solo à partir de 12 ans
Gratuit Sur inscription (places limitées)

Informations et Réservations sur notre site https://mediatheque-lelien.mainesaosnois.fr   .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Livre-à-brac Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Maine Saosnois

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