Livre-à-brac Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais
samedi 12 septembre 2026 · Salle Atlantis · Saint-Cosme-en-Vairais
Informations pratiques
Saint-Cosme-en-Vairais
Livre-à-brac
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La Médiathèque Le Lien organise un nouveau Livre-à-Brac Samedi 12 septembre de 10h à 18h30 en continu.
Emportez des livres au choix romans, bandes dessinées, revues, documentaires pour petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts !
Accès libre de 10h à 18h30.
Participez également à des ateliers créatifs avec l’illustratrice Isabelle Guiot-Hullot
Vous y apprendrez la technique pour réaliser d’adorables figurines en fil de kraft armé et papiers recyclés.
Imaginaire et poésie n’attendent que vous….
Ateliers animés par Isabelle Guiot-Hullot (@epistylepoesiedepapier)
En duo avec un adulte à partir de 8 ans
En solo à partir de 12 ans
Gratuit Sur inscription (places limitées)
Informations et Réservations sur notre site https://mediatheque-lelien.mainesaosnois.fr .
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Livre-à-brac Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Maine Saosnois
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