Livre-à-brac Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Saint-Cosme-en-Vairais

Livre-à-brac

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

La Médiathèque Le Lien organise un nouveau Livre-à-Brac Samedi 12 septembre de 10h à 18h30 en continu.

Emportez des livres au choix romans, bandes dessinées, revues, documentaires pour petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts !

Accès libre de 10h à 18h30.

Participez également à des ateliers créatifs avec l’illustratrice Isabelle Guiot-Hullot

Vous y apprendrez la technique pour réaliser d’adorables figurines en fil de kraft armé et papiers recyclés.

Imaginaire et poésie n’attendent que vous….

Ateliers animés par Isabelle Guiot-Hullot (@epistylepoesiedepapier)

En duo avec un adulte à partir de 8 ans

En solo à partir de 12 ans

Gratuit Sur inscription (places limitées)

Informations et Réservations sur notre site https://mediatheque-lelien.mainesaosnois.fr .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Livre-à-brac Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Maine Saosnois