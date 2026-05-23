Concert de Marry Me Instant musical Théâtre du Château Jonzac

Jonzac

Concert de Marry Me Instant musical

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:15:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

60’s Cover band

Marry Me, c’est la rencontre de Majed et de Jérémy, deux chanteurs-guitaristes passionnés par les années 60, qui décidèrent de reprendre à leur manière les plus grands tubes de ces folles années et aussi ceux des années 70 et 80.

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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

60?s Cover band

Marry Me is the story of Majed and Jérémy, two singer-guitarists with a passion for the 60s, who decided to cover in their own way the greatest hits of those crazy years, as well as those of the 70s and 80s.

L’événement Concert de Marry Me Instant musical Jonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge