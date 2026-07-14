Informations pratiques

Concert de Mégadisq Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 18 septembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le groupe rennais Mégadisq ouvre la saison des Vendredis de la Bibliothèque avec une pop fantasque aux couleurs synthétiques, à la fois nostalgique et pleine d’énergie.

Influencé aussi bien par Kate Bush que par David Bowie, chaque morceau résonne comme une bande-son à la fois nostalgique et résolument contemporaine.

Concert Coup de cœur des Bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T18:20:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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