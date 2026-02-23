Concert de Michelle David La Lanterne Magique Beaune

Concert de Michelle David

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Gratuit

2026-06-04 20:00:00

Un an après Brothers And Sisters , le quatuor néerlandais et sa chanteuse gospel soul américaine partagent un nouvel extrait puissant de leur prochain album Soul Woman .

Aussi à l’aise dans les envolées au groove dévastateur que dans les ballades qui vous fendent l’âme, la chanteuse Michelle David et son groupe The True Tones n’ont de cesse de réinventer leur univers sonore trouvant racine dans l’esprit du gospel, la force de la soul et le rhythm & blues vintage. Après leur chronique soulful sur la complexité du monde et la responsabilité collective du précédent disque, le combo américano-néerlandais a enregistré un album se tournant vers l’introspection et explorant de manière profondément personnelle l’identité, la guérison et la résilience spirituelle. Comment puis-je demander aux autres de prendre le temps de réfléchir à leur vie si je ne fais pas de même moi-même ? déclare la chanteuse dont la nouvelle œuvre, baptisée Soul Woman, est attendue en février sur le label milanais Record Kicks. .

English :

