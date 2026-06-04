Concert de Mika et ses riverains Le Saltimb’Arts Merléac
Concert de Mika et ses riverains Le Saltimb’Arts Merléac samedi 8 août 2026.
Merléac
Concert de Mika et ses riverains
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Saltimb’arts vous propose le concert de Mika et ses riverains .
Le Saltimb’Arts Bosméléac Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 53 28
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English :
L’événement Concert de Mika et ses riverains Merléac a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Centre
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