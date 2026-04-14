Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac

Merléac

Visite guidée de la Chapelle St Jacques

Saint-Léon Chapelle Saint-Jacques Merléac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Du 9 juillet au 27 août Le jeudi de 10h30 à 11h30

Étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la chapelle Saint-Jacques est l’un des sanctuaires les plus réputés de Bretagne, tant son ancienneté et l’importance archéologique des peintures du lambris et des murs comme l’exception de ses vitraux constituent des repères essentiels de l’architecture religieuse bretonne

Pas d’inscription, se présenter à l’entrée de l’édifice quelques minutes avant le début de la visite. .

Saint-Léon Chapelle Saint-Jacques Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17

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English :

L’événement Visite guidée de la Chapelle St Jacques Merléac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Bretagne Centre