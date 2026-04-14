Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac
Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac jeudi 13 août 2026.
Merléac
Visite guidée de la Chapelle St Jacques
Saint-Léon Chapelle Saint-Jacques Merléac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Du 9 juillet au 27 août Le jeudi de 10h30 à 11h30
Étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la chapelle Saint-Jacques est l’un des sanctuaires les plus réputés de Bretagne, tant son ancienneté et l’importance archéologique des peintures du lambris et des murs comme l’exception de ses vitraux constituent des repères essentiels de l’architecture religieuse bretonne
Pas d’inscription, se présenter à l’entrée de l’édifice quelques minutes avant le début de la visite. .
Saint-Léon Chapelle Saint-Jacques Merléac 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de la Chapelle St Jacques Merléac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Merléac (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac 9 juillet 2026
- Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac 16 juillet 2026
- Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac 23 juillet 2026
- Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac 30 juillet 2026
- Visite guidée de la Chapelle St Jacques Saint-Léon Merléac 6 août 2026